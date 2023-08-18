Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод у Львівській області за 31 мільйон — Finance.ua
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Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод у Львівській області за 31 мільйон

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Струтинський спиртзавод розпочав свою діяльність в 1906 році, остання модернізація активу відбулася в 2019 році. Підприємство займається виготовленням етилового спирту і може щоденно виробляти 22 тис. літрів.
Площа будівель спиртзаводу складає 15,51 тис. кв. м — сюди входять 24 об'єкти нерухомості, серед яких адмінбудівлі, склади, зерносховища, цехи та майстерні. Також на приватизацію виставлені 9 транспортних засобів підприємства та понад 600 одиниць устаткування.
Окрім переможної ставки приватний інвестор повинен погасити 31,3 млн грн боргів підприємства перед бюджетом та працівниками.
«Спиртзаводи можна використовувати не лише для виробництва алкогольних напоїв. Крім харчових спиртів, ці підприємства виробляють також технічні спирти та біоетанол. Тому коло потенційних інвесторів набагато ширше — це і виробники автомобільного палива, і фармацевтичні компанії, і аграрні компанії, які зацікавлені в переробці власної продукції», — зазначили в Фонді.
Там також нагадали, що спиртзаводи — одні з найпопулярніших активів малої приватизації. Із вересня 2022 року ФДМУ продав 14 спиртзаводів та залучив 965 мле грн до держбюджету — це понад 25% від усіх надходжень малої приватизації. У середньому вартість кожного об'єкта на аукціоні зростає втричі.
За матеріалами:
borgexpert
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