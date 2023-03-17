Фонд держмайна виставив на приватизацію Ізмаїльський винзавод — Finance.ua
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Фонд держмайна виставив на приватизацію Ізмаїльський винзавод

Фондовий ринок
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Ізмаїльський винзавод виставили на приватизацію: аукціон відбудеться 11 квітня, стартова ціна об’єкту — 35,7 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.
"Винзавод у місті Ізмаїл заснований у 1949 році. Тут можна виробляти високоякісні вина та алкогольні напої, а кліматичні умови на півдні України можна порівняти з найкращими виноробними регіонами Європи — Міжнародна організація виноградарства і виноробства зіставляла цю географічну зону з Бордо, Тосканою і Ріохою.
Серед переваг заводу — повний цикл виробництва продукції — від лози до бокала", — йдеться у повідомленні.
До складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс та адмінбудівлі.
Загальна площа приміщень — 27,2 тис. м.
Після повернення з оренди майно перебуває на балансі ДП «Управління справами Фонду державного майна».
За матеріалами:
Економічна Правда
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