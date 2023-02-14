Фонд держмайна виставив на приватизацію білоцерківський «Еталон» — Finance.ua

Фонд держмайна виставив на приватизацію білоцерківський «Еталон» Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

ФДМУ підготував до приватизації «Білоцерківський завод «Еталон», що виготовляв дозиметри та навігаційне обладнання.

Стартова ціна — 35 млн грн за загальної площі майна — 12 166 м². Дата аукціону — 10 березня.

«Еталон» знаходиться в 80 км від Києва та в 120 від Борисполя, що відкриває широкі можливості для перевезень. У самій місцевості розташування заводу знаходяться інші технічні підприємства. Завод потребує косметичного ремонту.

«Еталон» займає площу у 12 166 м² на 3 га. На балансі підприємства перебувають: адміністративні приміщення, гаражі для легкових та грузових автомобілів, склади, закрита мийка для автомобілів, автозаправка та прохідні.

Тут також є транспортні засоби: ЗИЛ 13081 (сідельний тягач), причіп ОДАЗ-93571 (платформа), екскаватор ЭО 2621В та автонавантажувач Р 4045.

Зверніть увагу на умови приватизації «Еталону» — погашення боргів підприємства (11,9 млн грн) та недопущення звільнення працівників (11) протягом півроку.

Точна адреса місцезнаходження майна: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16.

Реєструйтесь на участь в аукціоні — https://bit.ly/3HZeBqo . Прийом заявок триває до 9 березня, 20:00.

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