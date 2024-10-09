Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію за понад ₴3,9 мільярда — Finance.ua
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Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію за понад ₴3,9 мільярда

Фондовий ринок
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Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію за понад ₴3,9 мільярда
Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію за понад ₴3,9 мільярда
Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГКХ) за 3,93 млрд грн.
Про це у Фейсбуці повідомив ФДМУ.
«Команда Фонду державного майна України провела приватизаційний онлайн-аукціон з продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу АТ „Об'єднана гірничо-хімічна компанія“. Викуп відбувся в електронній системі Prozorro.Продажі. Переможна запропонована ставка — 3 938 351 581 грн», — йдеться в повідомленні.
Переможцем торгів стало ТОВ «Цемін Україна», власником якого є азербайджанський підприємець Насіб Хасанов. До складу його холдингу «NEQSOL Holding» входять компанії, що працюють у сфері енергетики, телекомунікацій, будівництва та високих технологій, зокрема, Bakcell, Vodafone Україна, Azercell Telecom, Caucasus Online, Nobel Oil Group, Nobel Upstream тощо.
ТОВ «Цемін Україна» стало єдиним учасником торгів з приватизації ОГКХ.
Згідно з затвердженими умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менш як 400 млн грн. А також — сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.
За матеріалами:
Укрінформ
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