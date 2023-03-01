Фінський постачальник трубопроводів Uponor вийшов з російського ринку — Finance.ua

Фінський постачальник трубопроводів Uponor вийшов з російського ринку Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Фінський постачальник трубопровідних систем Uponor пішов із росії — російський бізнес продали місцевому керівництву компанії.

Про це повідомляє фінське видання Yle

Компанія у прес-релізі повідомилв про продаж свого російського бізнесу місцевому керівництву. Однак вартість угоди не розголошується.

Видання зазначає, що процес виведення бізнесу з росії почався ще в червні 2022 року, але через місцеві регуляторні процеси завершення операції зайняло більше часу, ніж очікувалося.

Uponor Oyj — фінська компанія, що постачає системи мікроклімату та трубопроводів для будівель.

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