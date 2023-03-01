Фінський постачальник трубопроводів Uponor вийшов з російського ринку — Finance.ua
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Фінський постачальник трубопроводів Uponor вийшов з російського ринку

Фондовий ринок
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Фінський постачальник трубопровідних систем Uponor пішов із росії — російський бізнес продали місцевому керівництву компанії.
Про це повідомляє фінське видання Yle.
Компанія у прес-релізі повідомилв про продаж свого російського бізнесу місцевому керівництву. Однак вартість угоди не розголошується.
Видання зазначає, що процес виведення бізнесу з росії почався ще в червні 2022 року, але через місцеві регуляторні процеси завершення операції зайняло більше часу, ніж очікувалося.
Uponor Oyj — фінська компанія, що постачає системи мікроклімату та трубопроводів для будівель.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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