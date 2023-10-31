Фінські компанії майже повністю вийшли з росії: працюють лише 2% — Finance.ua
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Фінські компанії майже повністю вийшли з росії: працюють лише 2%

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Про це свідчить свіже опитування експортних директорів торгових палат, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Yle.
На момент початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року близько 80% експортних компаній працювали в росії.
18% компаній повідомили, що вони зіткнулися зі спробами обійти санкції проти росії. Особливо багато було запитів із країн Центральної Азії.
Опитування директорів торгових палат було проведено з 24 по 27 жовтня. Відповіді було отримано майже від сотні експортних компаній.
Як повідомлялося, Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує чинити тиск на банки з метою послаблення зв’язків з росією, але він знає, що отримати схвалення місцевої влади нелегко.
Нагадаємо, Угорщина стала останньою з країн-членів Європейського Союзу, яка вийшла з Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) — його охрестили «російським шпигунським банком» через тісний зв’язок із РФ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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