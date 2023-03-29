Фінська компанія хоче збудувати в Ірпені бомбосховище зі спортзалом для 1200 дітей — Finance.ua
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Фінська компанія хоче збудувати в Ірпені бомбосховище зі спортзалом для 1200 дітей

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В Ірпені можуть побудувати бомбосховище для 1200 дітей. Місцева влада вже провела переговори із представниками фінської компанії Temet, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, пише bzh.life.
Очільник Ірпеня та керівництво групи компаній Temet відвідали місцевий ліцей «Мрія». Фінська компанія розглядає саме цей освітній заклад для будівництва великого бомбосховища разом зі спортзалом. Воно буде розраховане на 1200 дітей.
Фінська компанія хоче збудувати в Ірпені бомбосховище зі спортзалом для 1200 дітей
Бомбосховище планують збудувати за спеціальною технологією на глибині 10 метрів під землею. Його можна буде використовувати як укриття і спортзал водночас.
Компанія Temet з’явилася на ринку в 1953 році. На її рахунку — тисячі укриттів у Фінляндії, створені відповідно до правил цивільної оборони Фінляндії.
У 70-х роках компанія почала експорт на міжнародний ринок і стала провідним світовим виробником засобів захисту від вибухів та хімічної, біологічної, радіологічної і ядерної загрози.
За матеріалами:
Finance.ua
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