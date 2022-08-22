Фінська компанія Fennovoima планує стягнути через суд з "росатому" 2 мільярди євро — Finance.ua

Фінська компанія Fennovoima планує стягнути через суд з "росатому" 2 мільярди євро
Фінська енергетична компанія Fennovoima розпочинає судовий процес проти «росатому».
Про це повідомляє Yle.
Виконавчий директор компанії Йоакім Спект в інтерв’ю виданню Helsingin Sanomat заявив, що Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду з позовом. Загальна сума позову складає близько 2 млрд євро.
Спект уточнив, що існує кілька спірних питань, головним з яких є авансовий платіж у розмірі 800 млн євро, який Fennovoima здійснила фінській дочірній компанії росатома Raos Project. Керівництво Fennovoima вважає, що росатом повинен повернути аванс.
Раніше Fennovoima розірвала контракт з росатомом щодо будівництва АЕС «Ханхіківі», аргументуючи своє рішення значними затримками й нездатністю російської компанії завершити проєкт атомної електростанції.
Додається, що росатом також вимагатиме компенсацій за проєкт «Ханхіківі», оскільки, на думку російської сторони, розрив контракту був безпідставним.
Довідка Finance.ua:
- енергетична компанія Akkuyu Nukleer AS, що контролюється корпорацією «росатом», розірвала свій контракт з турецьким будівельником IC Ictas на користь російського TSM Enerji щодо завершення будівництва АЕС на території Туреччини.;
- російська атомна енергетична компанія «росатом» заявила, що має намір вимагати компенсацію від фінської Fennovoima через розірвання контракту щодо проєкту АЕС «Ханхіківі-1».
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