Фінська компанія Fennovoima планує стягнути через суд з "росатому" 2 мільярди євро — Finance.ua

Фінська компанія Fennovoima планує стягнути через суд з "росатому" 2 мільярди євро Вчора 10:47 — Фондовий ринок

Фінська компанія Fennovoima планує стягнути через суд з "росатому" 2 мільярди євро

Фінська енергетична компанія Fennovoima розпочинає судовий процес проти «росатому».

Про це повідомляє Yle.

Виконавчий директор компанії Йоакім Спект в інтерв’ю виданню Helsingin Sanomat заявив, що Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду з позовом. Загальна сума позову складає близько 2 млрд євро.

Спект уточнив, що існує кілька спірних питань, головним з яких є авансовий платіж у розмірі 800 млн євро, який Fennovoima здійснила фінській дочірній компанії росатома Raos Project. Керівництво Fennovoima вважає, що росатом повинен повернути аванс.

Раніше Fennovoima розірвала контракт з росатомом щодо будівництва АЕС «Ханхіківі», аргументуючи своє рішення значними затримками й нездатністю російської компанії завершити проєкт атомної електростанції.

Додається, що росатом також вимагатиме компенсацій за проєкт «Ханхіківі», оскільки, на думку російської сторони, розрив контракту був безпідставним.

Довідка Finance.ua:

енергетична компанія Akkuyu Nukleer AS, що контролюється корпорацією «росатом», розірвала свій контракт з турецьким будівельником IC Ictas на користь російського TSM Enerji щодо завершення будівництва АЕС на території Туреччини.;

російська атомна енергетична компанія «росатом» заявила, що має намір вимагати компенсацію від фінської Fennovoima через розірвання контракту щодо проєкту АЕС «Ханхіківі-1».

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Економічна Правда За матеріалами:

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