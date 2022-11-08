Фінляндія сплатить доставку українського зерна до Сомалі — Finance.ua

Фінляндія сплатить доставку українського зерна до Сомалі Вчора 19:46 — Аграрний ринок

Фінляндія сплатить доставку українського зерна до Сомалі

Фінляндія виділила 7 млн євро для забезпечення транспортування зерна з України до Сомалі.

Про це повідомило МЗС Фінляндії у вівторок, 8 листопада.

«Наразі Фінляндія надає гуманітарну допомогу регіону (країни Африканського рогу) на загальну суму 15,7 млн євро. З них майже 7 млн євро підуть на підтримку транспортування зерна по лінії СПП (Світової продовольчої програми ООН) в Сомалі», — йдеться в повідомленні.

Міністр у справах зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Скіннарі заявив, що продовження перевезень українського зерна «критично важливе».

«Ситуація особливо серйозна в країнах Африканського рогу, які страждають від рекордної посухи після п’ятого поспіль невдалого сезону дощів. Понад 20 млн людей потребують продовольчої допомоги», — додали в МЗС.

Фінляндія надає допомогу африканським країнам за сприяння Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), Фінського Червоного Хреста та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Допомога спрямована на забезпечення продовольчої безпеки та захисту біженців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.