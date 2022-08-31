Фінляндія припинила залізничне сполучення з рф і списала потяги, що курсували до Петербургу — Finance.ua

Фінляндія припинила залізничне сполучення з рф і списала потяги, що курсували до Петербургу
Фінський державний залізничний оператор VR Group списав усі електропоїзди Allegro (Аллегро), які курсували між Санкт-Петербургом та Гельсінкі. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії VR Group за підсумками першого півріччя 2022 року.
«Компанія списала весь рухомий склад та запасні частини, пов’язані з Аллегро, на загальну суму 45,4 мільйона євро», — йдеться у заяві компанії.
Росіяни масово використовують кордон із Естонією чи Фінляндією для в’їзду до ЄС. З початку повномасштабної війни в Україні понад 60% росіян скористалися саме цими кордонами.
Крім того, громадяни росії активно знімають валюту з банкоматів у Фінляндії, використовуючи для цього картки китайської платіжної системи UnionPay.
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