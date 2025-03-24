FinAwards 2025 на фінішній прямій — коли оголосять переможців Сьогодні 12:30

FinAwards 2025 на фінішній прямій — коли оголосять переможців

Вже традиційно кожного року премія FinAwards 2025 визначає найкращих представників фінансової сфери України. Наразі триває підрахунок голосів користувачів та членів журі, за результатом яких стануть відомі переможці у понад 35 номінаціях.

Хто серед номінантів?

За перемогу змагаються представники банків, МФО, страхові компанії, інфлюєнсери та інші представники фінансового ринку України. Всі номінанти вже зараз зробили вагомий внесок у розвиток банківської сфери, онлайн-платежів, технологій, підвищення фінансової грамотності українців та багато іншого.

Загалом усі номінації розділені на чотири категорії — «Фінансовий продукт», «Фінансові установи», «Технології» та «Особистості». Кожен із номінантів є рушієм змін фінансової сфери у нашій країні. А переможці премії сформують напрямок руху представників ринку щонайменше на найближчий рік.

Коли FinAwards 2025?

Церемонія нагородження переможців цьогорічної премії відбудеться вже 28 березня у Києві. На заході зберуться кращі представники фінансової сфери. А отже гості заходу зможуть за один вечір значно розширити коло ділових знайомств, а ще — знайти для свого бізнесу кращі банківські рішення, кредитні програми, партнерські пропозиції, сервісне обслуговування та інші FinTech пропозиції.

Щоб долучитися до FinAwards 2025, достатньо придбати квитки за посиланням

Хто допоміг з проведенням заходу?

Організатори премії FinAwards 2025 — сайти Finance.ua та «Мінфін» — щиро вдячні за підтримку та допомогу з організацією заходу своїм надійним партнерам. Зокрема, генеральному партнеру — банку ПУМБ

ПУМБ — один із найбільших приватних банків в Україні, який щодня демонструє свою професійність і надійність, надаючи послуги понад 2 млн клієнтам. Крім того, банк входить до ТОП-5 фінустанов за розміром депозитного портфелю фізичних осіб в усіх валютах. Користувачі послуг цього банку, як приватні, так і корпоративні, відзначають ефективні рішення команди ПУМб у реалізації усіх потрібних задач.

Вагомий внесок у проведення FinAwards 2025 цьогоріч також зробило ДП «АВТО Інтернешнл» — офіційний імпортер і дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні, cтав партнером нашого заходу. Компанія постачає в Україну сучасні автомобілі високої якості, оснащені інноваційними технологіями та стильним дизайном. Надійні автомобілі Mazda неперевершені в кожній деталі. Більше інформації водії можуть дізнатися за посиланням на сайті Mazda

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