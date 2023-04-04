FinAwards-2023: Обрано найкращу рекламну кампанію серед МФО — Finance.ua
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FinAwards-2023: Обрано найкращу рекламну кампанію серед МФО

Кредит&Депозит
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У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали й найкращу рекламну кампанію в МФО.
Як обирали? У номінації брали участь МФО, які у 2022-2023 запустили креативну рекламу, що запам’ятовується, що дозволило досягти хороших показників у підвищенні впізнаваності бренду, виведенні нового продукту та/або призвело до істотного зростання відвідуваності сайту, збільшення продажів.

Хто ж переміг

Перше місце посіла компанія CreditPlus, яка представила рекламну акцію «Будь на зв’язку». Так клієнти мали змогу отримати не лише вигідний кредит, а й поповнення мобільного на 100 грн, щоб завжди бути на зв’язку.
Олександр Бойко, CEO SalesDoubler, (праворуч) вручив нагороду у&nbsp;номінації Chief Marketing Officer компанії CreditPlus Івану Підвисоцькому (ліворуч).
Олександр Бойко, CEO SalesDoubler, (праворуч) вручив нагороду у номінації Chief Marketing Officer компанії CreditPlus Івану Підвисоцькому (ліворуч).
Срібло у номінації вручили MyCredit із кампанією «Все буде Україна!».
Третє місце отримала CreditKasa з рекламою «Не розрахували/Не вписались/Не дотягнули».
https://www.youtube.com/watch?v=hAlB-sutPbI
За матеріалами:
Finance.ua
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