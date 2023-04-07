Фінансування соцвиплат: у Мінфіні розповіли, скільки виплатили з початку року — Finance.ua
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Фінансування соцвиплат: у Мінфіні розповіли, скільки виплатили з початку року

Казна та Політика
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Фінансування соцвиплат: у Мінфіні розповіли, скільки виплатили з початку року
Фінансування соцвиплат: у Мінфіні розповіли, скільки виплатили з початку року
У січні ‒ березні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 117,3 млрд грн, зокрема у березні — 40,7 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
«Продовжуємо виконувати державні гарантії та забезпечувати соціальний захист наших громадян. Ідеться про виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже кошти повинні надходити вчасно та у повному обсязі, а люди мають відчувати підтримку держави, особливо у період воєнного стану», ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Куди було спрямовано кошти:

  • 68 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, із них у березні — 22,7 млрд грн;
  • 25,8 млрд грн —на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, із них у березні — 9 млрд грн;
  • 17,2 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам, із них у березні — 6,6 млрд грн;
  • 6 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї, із них у березні — 2,1 млрд грн;
  • 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю, із них у березні — 0,3 млрд гривень.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
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За матеріалами:
Finance.ua
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