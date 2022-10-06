Фінансовий комітет ВР підтримав звільнення голови НБУ Шевченка — Finance.ua
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Фінансовий комітет ВР підтримав звільнення голови НБУ Шевченка

Казна та Політика
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України, повідомили народні депутати Данило Гетманцев та Ярослав Железняк у четвер, 6 жовтня, у Telegram.
«Комітет щойно рекомендував Верховній Раді підтримати проект постанови Верховної Ради України про звільнення Шевченка К.Є. з посади голови Національного банку України», — написав Гетманцев.
«Комітет ВРУ з питань фінансів схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади голови НБУ, — зазначив Железняк і додав: — Далі розгляд у залі Ради в найближчі дні».
За словами нардепа, фактично, обговорення на комітеті не було. Депутати тільки подякували пану Шевченко за його роботу. «За — 18. Утримались −1», — зазначив він.
Він вважає, що у залі парламенту «теж скоріш за все буде без обговорення».
Зеленський вніс до Ради подання про відставку голови НБУ Кирила Шевченка. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що Верховна Рада голосуватиме за відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України цього четверга, 6 жовтня.
Перед цим народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк повідомляли, що головним претендентом на посаду голови НБУ — після заяви Кирила Шевченка про відставку — є Андрій Пишний.
За матеріалами:
УНН
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