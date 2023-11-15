Фінансова допомога на оздоровлення: який розмір виплати та умови — Finance.ua

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Фінансова допомога на оздоровлення: який розмір виплати та умови

Особисті фінанси
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Фінансова допомога на оздоровлення: який розмір виплати та умови
Фінансова допомога на оздоровлення: який розмір виплати та умови
Деякі категорії українських робітників мають право на сплату лікарняних на оздоровлення. Ця виплата прирівнюється до заробітної плати.
Про це розповіли на сайті «Безоплатна правова допомога».

Хто має право на матеріальну допомогу на оздоровлення

Для підприємств і організацій, які не фінансуються з бюджетів, нормативного регламентування надання матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачено, при цьому відповідні питання можуть бути визначені в колективному договорі. Утім, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення працівниками бюджетної сфери чітко регламентована законами України, постановами Уряду, галузевими наказами.
Для окремих категорій працівників надання матеріальної допомоги на оздоровлення є обов’язковим.
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Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обов’язково нараховується для:
  • державних службовців;
  • посадових осіб місцевого самоврядування;
  • педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • медичних та фармацевтичних працівників;
  • бібліотекарів;
  • працівників будинків культури, музеїв.

Розмір виплати

Залежно від категорій працівників матеріальна допомога на оздоровлення виплачується в розмірі не більше одного посадового окладу або не більше середньомісячного розміру заробітної плати раз на рік у разі оформлення основної щорічної відпустки.
Матеріальна допомога на оздоровлення за умови неповного робочого часу виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Оздоровчі виплати надають у межах встановленого в установі фонду оплати праці. Їх планують заздалегідь та обов’язково закладають у кошторисі.

Умови такої виплати

Головною умовою гарантованої виплати допомоги на оздоровлення є факт надання працівникові щорічної відпустки (або її частини).
Так, для державних службовців обов’язково допомогу на оздоровлення надають до щорічної основної відпустки. У разі виходу працівника, скажімо, в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомога на оздоровлення не надається.
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Рішення про надання щорічної відпустки і про надання матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Водночас для тих працівників бюджетної сфери, яким допомогу на оздоровлення виплачують за рішенням керівника та лише за наявності економії фонду оплати праці, її можуть надати у будь-який період за заявою працівника. Адже законодавство, яке дозволяє надання матеріальної допомоги на оздоровлення, не прив’язує її виплату до факту надання щорічної відпустки.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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