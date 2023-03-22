Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram — Finance.ua
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Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram

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Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram
Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram
Друзі, здійснилося!
Бажаємо бути ближчими та ще більш зручними для вас. Навіть у ці непрості часи. Саме тому зібрали наші сили для інформаційного контрнаступу та нарешті запустили офіційну сторінку Finance.ua в Instagram.
Що там буде? На нашій сторінці ви обов’язково зустрінете корисну й візуально зрозумілу інформацію про останні новини, фінансові тенденції та історії, вміло приперчені якісними зображеннями та корисними інфографіками.
З офіційною Instagram-сторінкою Finance.ua ви легко будете «ловити інсайти», «перебувати у стані потоку», «розривати шаблони».
Однак будьте обережні — переходьте лише за офіційним посиланням, адже деякі «добродії» намагаються маскуватися під нас.

Офіційна сторінка лише за цим посиланням

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За матеріалами:
Finance.ua
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