Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків — Finance.ua

Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків
Переможці вже визначені!
Finance.ua, український сервіс онлайн-страхування, оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків!
Переможцями у розіграші стали
На 🛞 3 сертифікати на шини від Infoshina номіналом 10 тис. грн:
- Ярмолюк Виталий Игорьевич;
- Iliuchenko Ivan;
- Hostishchev Maksym.
На🔋 5 пускозарядних пристроїв Baseus по 12 000 mAh:
- Шеремет Андрей Сергеевич;
- Плющ Сергій Володимирович;
- Mikhalyuk Alyona;
- Kutuzova Lyubov;
- Грималюк Денис Костянтинович.
На 💡 3 карти Assistance в дорозі, які діють по Україні та Європі, стали:
- Protoven Yevheniia;
- Hushchyna Yana;
- Коваль Анастасия Едуардівна.
І це ще не всі подарунки!
Шукайте своє ім'я у переліку переможців, можливо саме ви виграли інші призи. Як проходив розіграш, можна переглянути у відео. Тим часом наші менеджери турботи вже відправляють подарунки переможцям!
А щоб стати учасником швидких розіграшів, не забудьте підписатися на офіційний телеграм канал «Експерти зі страхування».
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