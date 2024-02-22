Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків — Finance.ua

Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків Сьогодні 12:45

Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків

Переможці вже визначені!

Finance.ua , український сервіс онлайн-страхування, оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків!

Переможцями у розіграші стали

На 🛞 3 сертифікати на шини від Infoshina номіналом 10 тис. грн:

Ярмолюк Виталий Игорьевич;

Iliuchenko Ivan;

Hostishchev Maksym.

На🔋 5 пускозарядних пристроїв Baseus по 12 000 mAh:

Шеремет Андрей Сергеевич;

Плющ Сергій Володимирович;

Mikhalyuk Alyona;

Kutuzova Lyubov;

Грималюк Денис Костянтинович.

На 💡 3 карти Assistance в дорозі, які діють по Україні та Європі, стали:

Protoven Yevheniia;

Hushchyna Yana;

Коваль Анастасия Едуардівна.

І це ще не всі подарунки!

Шукайте своє ім'я у переліку переможців , можливо саме ви виграли інші призи. Як проходив розіграш, можна переглянути у відео . Тим часом наші менеджери турботи вже відправляють подарунки переможцям!

А щоб стати учасником швидких розіграшів, не забудьте підписатися на офіційний телеграм канал « Експерти зі страхування ».

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