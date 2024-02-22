Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків — Finance.ua
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Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків

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Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків
Finance.ua оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків
Переможці вже визначені!
Finance.ua, український сервіс онлайн-страхування, оголосив результати розіграшу з великою кількістю подарунків!

Переможцями у розіграші стали

На 🛞 3 сертифікати на шини від Infoshina номіналом 10 тис. грн:
  • Ярмолюк Виталий Игорьевич;
  • Iliuchenko Ivan;
  • Hostishchev Maksym.
На🔋 5 пускозарядних пристроїв Baseus по 12 000 mAh:
  • Шеремет Андрей Сергеевич;
  • Плющ Сергій Володимирович;
  • Mikhalyuk Alyona;
  • Kutuzova Lyubov;
  • Грималюк Денис Костянтинович.
На 💡 3 карти Assistance в дорозі, які діють по Україні та Європі, стали:
  • Protoven Yevheniia;
  • Hushchyna Yana;
  • Коваль Анастасия Едуардівна.
І це ще не всі подарунки!
Шукайте своє ім'я у переліку переможців, можливо саме ви виграли інші призи. Як проходив розіграш, можна переглянути у відео. Тим часом наші менеджери турботи вже відправляють подарунки переможцям!
А щоб стати учасником швидких розіграшів, не забудьте підписатися на офіційний телеграм канал «Експерти зі страхування».
За матеріалами:
Finance.ua
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