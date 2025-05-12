⛽️Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне — Finance.ua
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⛽️Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне

Страхування
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⛽️Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне
⛽️Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне
Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне.
👇 Для участі у розіграші потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування».
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі.
1 переможець = 1 сертифікат
Коли визначимо переможців?
Результати розіграшу будуть опубліковані 17.05. Офіційні умови за посиланням.
Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.
🚗 Один клік — і ти ближче до повного баку! Запроси друзів і отримай подарунки

Взяти участь

За матеріалами:
Finance.ua
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