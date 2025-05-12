⛽️Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне Сьогодні 16:20 — Страхування

⛽️Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне

Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне.

👇 Для участі у розіграші потрібно:

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі.

1 переможець = 1 сертифікат

⏳ Коли визначимо переможців?

Результати розіграшу будуть опубліковані 17.05. Офіційні умови Результати розіграшу будуть опубліковані 17.05. Офіційні умови за посиланням

Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.

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