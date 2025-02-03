🚘 Finance.ua дарує 10 сертифікатів номіналом 1000 грн на ПАЛЬНЕ
Finance.ua цього разу вирішили обрати аж 10 підписників і подарувати їм сертифікати від WOG на пальне номіналом по 1000 гривень.
1 переможець = 1 сертифікат
👇 Для участі у розіграші потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування».
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі.
💡Результати розіграшу будуть опубліковані 06.02. Офіційні умови за посиланням.
Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.
Беріть участь, адже пальне ніколи не буває зайвим 🫰
👉 ВЗЯТИ УЧАСТЬ 👈
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