🚘 Finance.ua дарує 10 сертифікатів номіналом 1000 грн на ПАЛЬНЕ Сьогодні 16:12 — Страхування

🚘 Finance.ua дарує 10 сертифікатів номіналом 1000 грн на ПАЛЬНЕ

Finance.ua цього разу вирішили обрати аж 10 підписників і подарувати їм сертифікати від WOG на пальне номіналом по 1000 гривень.

1 переможець = 1 сертифікат

👇 Для участі у розіграші потрібно:

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі.

💡Результати розіграшу будуть опубліковані 06.02. Офіційні умови за посиланням.

Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.

Беріть участь, адже пальне ніколи не буває зайвим 🫰

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