Fin Blogger Award 2023 — перша в Україні премія фінансових блогерів. Виберіть, хто найкращий — Finance.ua

Fin Blogger Award 2023 — перша в Україні премія фінансових блогерів. Виберіть, хто найкращий Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Fin Blogger Award 2023 — перша в Україні премія фінансових блогерів. Виберіть, хто найкращий

«Мінфін» та «Біржовий університет» запрошують на перший Fin Blogger Award — церемонію нагородження найкращих фінансових блогів України, що відбудеться 2 червня в Києві.

Фінансові експерти, які ведуть профільні сторінки в соцмережах, месенджерах та на інших майданчиках, позмагаються за звання найкращого у таких категоріях:

найкращий YouTube-канал;

найкращий експертний інстаблог;

найкращий Telegram-канал про інвестиції;

найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер;

розвиток фінансової грамотності дітей;

майбутній лідер фінансового блогінгу.

На сайті конкурсу Fin Blogger Award з 22 травня до 1 червня проходить голосування для всіх охочих. Переможця кожної номінації визначать залежно від кількості голосів, які отримав кожен експерт та блогер. «Біржовий університет» та «Мінфін» запрошують всіх українців, які цікавляться темою фінансів, віддати свій голос за улюбленого блогера.

Конкурс проходить вперше в цьому році. Переможець у категорії «Майбутній лідер фінансового блогінгу» додатково отримає ще $5 тис. на розвиток та просування сторінки.

Будь-хто також може потрапити на урочисту церемонію нагородження переможців та познайомитися з лідерами думок у ніші фінансів особисто. Вартість квитка на церемонію нагородження 一 500 грн. Всі гроші підуть на соціальний проєкт із розвитку фінансової освіти дітей 一 літній табір фінансової грамотності.

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