Fiat випустить два нові кросовери: що про них відомо — Finance.ua
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Fiat випустить два нові кросовери: що про них відомо

Технології&Авто
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Італійська марка Fiat, що входить до концерну Stellantis, може відродити моделі Fiat 600 та Multipla. Вони повернуться на ринок у вигляді кросоверів.
Після успішного перезапуску Fiat 500 автовиробник вирішив відродити культові моделі Fiat 600 і Multipla в форматі SUV, що набирає популярності. Першим на ринок восени 2023 року вийде компактний кросовер довжиною 4 метри та висотою 1,52 метра на платформі CMP групи PSA, який пропонуватиметься з бензиновою, гібридною та повністю електричною силовими установками. Модель з’явиться на ринку під назвою Fiat 600, а її електрична версія отримає назву 600е. Виробництво новинки налагодять у Польщі.
Потім у продаж надійде кросовер під назвою Multipla. Він прийде на зміну компактному хетчу Tipo і кросоверу 500X і базуватиметься на тій же платформі від PSA. Його прем’єра заплановано на 2024 рік.
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За матеріалами:
mmr.ua
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