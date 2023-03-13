ФГВФО з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам банку "Форвард" — Finance.ua
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ФГВФО з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам банку "Форвард"

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам ліквідованого банку «Форвард» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, повідомила пресслужба Фонду в понеділок.
Згідно з повідомленням, виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (за поточними рахунками) все ще тривають.
Зазначається, що вкладникам банку «Форвард» відшкодовують кошти в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на кінець дня 7 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються в гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець того самого дня.
Регулятор нагадав, що отримати кошти можна буде у відділеннях банків-агентів Фонду, а також онлайн у ПриватБанку, Укргазбанку, ПУМБ та банку «Південний».
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Довідка Finance.ua:

  • Нацбанк 7 лютого відніс банк «Форвард» до категорії неплатоспроможних, а 8 березня ухвалив рішення № 90 від 7 березня про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.
  • Рішення ухвалено у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства після віднесення його до категорії проблемних, а також з огляду на подальше суттєве та незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої банком «Форвард» капіталізації.
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) із 1 березня розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку «Форвард» за договорами, термін дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року, та за договорами банківського рахунку.
  • Згідно з повідомленням, загалом до першої частини загального реєстру вкладників включено інформацію про понад 48 тис. рахунків із загальною гарантованою сумою майже 326 млн грн.
Кінцевим бенефіціарним власником банку є громадянин росії Рустам Таріко. Указом президента України у жовтні 2022 року введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосовано персональні санкції.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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