ФГВФО з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам банку "Форвард" — Finance.ua

ФГВФО з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам банку "Форвард" Сьогодні 15:34 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам ліквідованого банку «Форвард» за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення, повідомила пресслужба Фонду в понеділок.

Згідно з повідомленням, виплати вкладникам за договорами банківського рахунку (за поточними рахунками) все ще тривають.

Зазначається, що вкладникам банку «Форвард» відшкодовують кошти в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на кінець дня 7 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються в гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець того самого дня.

Регулятор нагадав, що отримати кошти можна буде у відділеннях банків-агентів Фонду, а також онлайн у ПриватБанку , Укргазбанку, ПУМБ та банку «Південний».

Довідка Finance.ua:

Нацбанк 7 лютого відніс банк «Форвард» до категорії неплатоспроможних, а 8 березня ухвалив рішення № 90 від 7 березня про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

Рішення ухвалено у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства після віднесення його до категорії проблемних, а також з огляду на подальше суттєве та незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої банком «Форвард» капіталізації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) із 1 березня розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку «Форвард» за договорами, термін дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року, та за договорами банківського рахунку.

Згідно з повідомленням, загалом до першої частини загального реєстру вкладників включено інформацію про понад 48 тис. рахунків із загальною гарантованою сумою майже 326 млн грн.

Кінцевим бенефіціарним власником банку є громадянин росії Рустам Таріко. Указом президента України у жовтні 2022 року введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосовано персональні санкції.

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