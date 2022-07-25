ФГВФО виставив на продаж нерухомість «Промінвестбанку» в центрі Києва — Finance.ua

ФГВФО виставив на продаж нерухомість «Промінвестбанку» в центрі Києва Вчора 13:08 — Фондовий ринок

ФГВФО виставив на продаж нерухомість «Промінвестбанку» в центрі Києва

1 та 2 серпня в системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з продажу двох об’єктів нерухомості — будівель у самому центрі міста Києва на вулиці Софіївській. Активи перебувають на балансі ПАТ «Промінвестбанк» і на торги виставляються уперше, пише Фонд гарантування.

Так, 1 серпня відбудеться аукціон з продажу нежитлового будинку, загальною площею 989,9 кв.м, та земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:76:083:0009), площею 0,1163 га, за адресою м. Київ, вул. Софіївська, будинок 7. Цільове призначення землі — реконструкція, експлуатація та обслуговування будівель та споруд.

Початкова ціна реалізації лота №G22N021157 — 53,7 млн грн. Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням . Публічний паспорт активу — тут

А вже на 2 серпня заплановано аукціон з продажу будівлі центрального офісу « Промінвестбанк у», загальною площею 590,5 кв.м, та земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:76:083:0005), площею 0,0637 га, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, будинок 9.

Початкова ціна реалізації лота №G22N021158 — 49,5 млн грн. Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням . Публічні паспорти активів доступні для перегляду тут

Виставлені на продаж об’єкти можуть використовуватися за різним функціональним призначенням — від офісів до кафе чи ресторанів. Будівлі розташовуються у двохвилинній пішій доступності до Майдану Незалежності.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами ПАТ «Промінвестбанк».

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