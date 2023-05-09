ФГВФО у квітні продав активів на суму майже 455 млн грн — Finance.ua
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ФГВФО у квітні продав активів на суму майже 455 млн грн

Казна та Політика
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ФГВФО у квітні продав активів на суму майже 455 млн грн
ФГВФО у квітні продав активів на суму майже 455 млн грн
Упродовж квітня у системі Прозорро.Продажі відбулося 53 успішні аукціони на загальну суму 454,8 млн грн. Із загальної суми: 358,9 млн грн становила сума продажу прав вимоги за кредитами юридичних осіб, 87,6 млн грн — об’єктів нерухомості, що перебували на балансі банків, і 8,3 млн грн — інших активів (кредити фізичних осіб, транспортні засоби, монети, основні засоби, цінні папери).
Про це повідомляє ФГВФО.
У розрізі банків найбільша сума продажу за місяць у АТ «МР Банк» — 343,2 млн грн. Ще на суму 66,9 млн грн відбулися успішні аукціони щодо активів ПАТ «Промінвестбанк», і на суму 22,6 млн грн — активів АТ «Банк Січ».
За квітень було реалізовано такі лоти:
  • кредит, забезпечений генеруючою сонячною електростанцією, ціна продажу сягнула 336,6 млн грн;
  • кредит із заводом добрив і кормових добавок на Вінниччині в заставі, ціна реалізації — 6,2 млн грн;
  • палац культури та будівлі навчального комбінату у Кременчуці, ціна продажу — 16,2 млн грн та 8,2 млн грн відповідно;
  • спорткомплекс у Дніпрі — з 35-ї спроби, ціна продажу сягнула 2,5 млн грн;
  • квартири в таунхаусах в Козині, ціна продажу — від 2,4 млн грн до 3,0 млн грн.
Зазначається, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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