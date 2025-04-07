Female Freedom Forum 2025 ㅡ третій щорічний форум для жінок у Києві — Finance.ua

Female Freedom Forum 2025 ㅡ третій щорічний форум для жінок у Києві Сьогодні 18:04

Female Freedom Forum 2025 ㅡ третій щорічний форум для жінок у Києві

Сьогодні українки керують бізнесами, розвивають бренди й заробляють на фондовому ринку. Які інструменти реально працюють? Про це та більше ви дізнаєтеся 13 квітня 2025 року на сцені готелю «Прем'єр Палац», де виступатимуть 13 спікерів Female Freedom Forum.

Female Freedom Forum зібрав справжніх фанатів своєї справи, які розвиваються крізь злети й падіння та готові розповісти про свій досвід без прикрас. Серед них: телеведучий, етнограф та фешн-експерт Леонід Мартинчик, авторка найбільшого курсу по ШІ в Україні Анна Баум, CEO і власниця GastroFamily Олена Борисова, бізнес-тренерка та психолог Марина Романенко, засновниця школи акторської майстерності Влада Бєлозоренко, засновниця Startup Ukraine й амбасадорка українського бізнесу Анна Петрова, фінансові експертки Олеся Твердохліб, Юлія Баткалова, Тетяна Боримська, Юлія Баніт, Єлєна Шепель та інші. Ведуча заходу — Тетяна Гончарова, ведуча телеканалу «Рада» та тренер із публічних виступів.

«Наша місія — створити потужну платформу для лідерок бізнесу, інвесторок та підприємиць, де вони зможуть відкрито ділитися реальними кейсами, стратегіями успіху та історіями подолання викликів. Ми прагнемо, аби якомога більше жінок дізналися про надійні фінансові інструменти, отримали практичні знання для ефективного управління капіталом та впевнено інвестували у власне майбутнє. Female Freedom Forum — це простір натхнення, підтримки та змін, де кожна жінка може не лише знайти відповіді, а й стати частиною спільноти, що розширює можливості та відкриває нові горизонти фінансової свободи та успіху», — підкреслюють організатори заходу.

Спікерки форуму також братимуть участь в панельній дискусії разом із засновницями бренду одягу MustHave — Анною Бец та Анастасією Дзюбою. Вони розповідатимуть цінні поради та історії про те, як побудувати бізнес з нуля та не зупинятися через труднощі.

Female Freedom Forum 2025 — це захід, де народжуються нові ідеї, безліч цінних інсайтів та зміцнюється жіноча сила!

100% суми з продажу квитка направлять на закупівлю EcoFlow Delta 2 для 148-ї Окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ.

Формат заходу: форум

Тип участі: офлайн на території готелю «Прем'єр Палац», бул. Т. Шевченка/вул. Є. Чикаленка, 5−7/29, Київ

Вартість: донат від 700 грн. Всі кошти перерахують на підтримку Збройних Сил України. До зустрічі 13 квітня об 11:00!

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