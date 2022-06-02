Федотєнкова, який рейдернув "Укрбуд", залишивши 40 тис. осіб без житла, викрили на фінансуванні рф - ЗМІ — Finance.ua

Федотєнкова, який рейдернув "Укрбуд", залишивши 40 тис. осіб без житла, викрили на фінансуванні рф - ЗМІ

У середу, 1 червня, столичні правоохоронці заявили , що розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до росії.

Як стало відомо «Українській правді», мова йде про Tarantino family, яка належить Дмитру Федотєнкову.

«Поліція та прокуратура здійснюють документування учасників злочинного угруповання, дії яких направлені на підрив національної безпеки та підтримання держави-агресора після силового вторгнення на територію України. В ході слідства правоохоронці встановили, що співвласники мережі ресторанів, попри запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельними ділянАмик та підприємствами, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва», — розповіли у Нацполіції.

Нагадаємо, що у 2019 році власник «Укрбуда» Максим Микитась звинуватив Дмитра Федотєнкова у рейдерському захопленні компанії шляхом підробки документів. Ця інформація підтверджується й тим, що на сторону Микитася врешті встали суди і Антирейдерська комісія при Мін’юсті.

Але не чекаючи судових рішень, новий «власник», замість того щоб займатися будівництвом, почав масштабний розпродаж майна «Укрбуда» та виведення капіталів компанії — лише в перші місяці було виведено понад 4 млрд гривень.

Внаслідок рейдерства й розкрадання активів компанія збанкрутувала, частину її недобудов (18 ЖК) взявся добудувати «Київміськбуд». Більшість комплексів не добудовані й досі, через такі дії рейдерів постраждало більш ніж 40 тис. осіб.

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