ФДМУ вперше виставив на торги історичний готель «Ермітаж» у Києві — Finance.ua

ФДМУ вперше виставив на торги історичний готель «Ермітаж» у Києві Сьогодні 19:29 — Казна та Політика

Будівля по вул. Б Хмельницького, 26. Фото: wikipedia.org

25 травня відбудеться онлайн-аукціон в електронній системі «Prozorro.Продажі», де пустять з молотка історичний готель «Ермітаж» у центрі Києві. Ціна стартуватиме з близько 21 млн грн.

Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі.

Як зазначається, у складі лота — фасадний будинок сукупною площею 3165,8 кв. м, а також будівля у дворі на 1963,3 кв. м.

Адреса активу — вул. Богдана Хмельницького, 26.

З відкритих джерел відомо, що вищевказані будівлі спорудили у 1902–1904 роках. Автором виступив архітектор Андрій Фердінанд Краусс, який, зокрема, збудував замок Річарда Левове Серце, а також садибу Шампаньєра.

Фасадний будинок має п’ять поверхів із підвалом, флігель на чотири поверхи.

Садибу за розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 15.07.1998 № 1463 внесли до списку пам’яток історії та культури місцевого значення, за типологічною належністю «архітектура, історія, охоронний № 348».

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