ФДМУ вперше виставив на торги історичний готель «Ермітаж» у Києві — Finance.ua

ФДМУ вперше виставив на торги історичний готель «Ермітаж» у Києві
25 травня відбудеться онлайн-аукціон в електронній системі «Prozorro.Продажі», де пустять з молотка історичний готель «Ермітаж» у центрі Києві. Ціна стартуватиме з близько 21 млн грн.
Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі.
Як зазначається, у складі лота — фасадний будинок сукупною площею 3165,8 кв. м, а також будівля у дворі на 1963,3 кв. м.
Адреса активу — вул. Богдана Хмельницького, 26.
З відкритих джерел відомо, що вищевказані будівлі спорудили у 1902–1904 роках. Автором виступив архітектор Андрій Фердінанд Краусс, який, зокрема, збудував замок Річарда Левове Серце, а також садибу Шампаньєра.
Фасадний будинок має п’ять поверхів із підвалом, флігель на чотири поверхи.
Садибу за розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 15.07.1998 № 1463 внесли до списку пам’яток історії та культури місцевого значення, за типологічною належністю «архітектура, історія, охоронний № 348».
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