ФДМУ повторно виставив на продаж Вашківський спиртзавод за зниженою вдвічі ціною — Finance.ua

ФДМУ повторно виставив на продаж Вашківський спиртзавод за зниженою вдвічі ціною Сьогодні 13:29 — Фондовий ринок

Фонд державного майна оголосив проведення 6 лютого онлайн-аукціону в системі «Prozorro.Продажі» з приватизації Вашківського спиртзаводу (Чернівецька область).

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Зазначається, що стартову ціну знижено на 50% і тепер вона складає 1,9 млн гривень.

Єдиний майновий комплекс підприємства включає у себе 32 об’єкти, сукупна площа яких становить 19 774 кв. м.

«Спиртзавод знаходиться за 40 км від Чернівців та близько 70 км від державного кордону України. Транспортна розв’язка дозволяє перевозити продукцію до обласних центрів Заходу України, Румунії та Молдови через автотранспортні шляхи Р62, М19 та Н10. На базі заводу можна розгорнути виробництво спиртних напоїв, ліків та косметики. Також майно підприємства призначене для зберігання та обробки сировини для хлібопекарської продукції», — йдеться в повідомленні.

Раніше ФДМУ виставляв на продаж Вашківський спиртзавод, проте аукціон не відбувся.

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