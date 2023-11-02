ФДМУ хоче виставити на приватизацію майже 200 державних активів до кінця року — Finance.ua

ФДМУ хоче виставити на приватизацію майже 200 державних активів до кінця року Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

ФДМУ хоче виставити на приватизацію майже 200 державних активів до кінця року

До кінця 2023 року Фонд державного майна України виставить на аукціони малої приватизації в системі Prozorro. Продажі ще 188 об'єктів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

«Приватизація сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та збільшенню податкових надходжень. Цей процес є ключовим для створення відкритої та інноваційної економіки України», — зазначив в.о. Голови ФДМУ Олександр Федоришин.

Читайте також Скільки коштів надійшло до бюджету від приватизації держмайна з 2014 року

Серед активів, які ФДМУ планує виставити на приватизаційні аукціони:

Зарубинський спиртзавод (балансова вартість 245,4 млн грн);

Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів (52,2 млн грн);

Бджільнянський спиртзавод (68,2 млн грн) тощо.

Орієнтовна балансова вартість 188 об'єктів — понад 1,36 млрд грн.

З початку 2023 року ФДМУ провів в Prozorro. Продажі 335 успішних аукціонів. В торгах взяли участь 1725 потенційних інвесторів (у середньому 5,15 учасника на аукціон). Загалом в поточному році до держбюджету надійшло майже 2,7 млрд грн від приватизації державних активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.