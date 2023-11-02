ФДМУ хоче виставити на приватизацію майже 200 державних активів до кінця року — Finance.ua
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ФДМУ хоче виставити на приватизацію майже 200 державних активів до кінця року

Казна та Політика
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ФДМУ хоче виставити на приватизацію майже 200 державних активів до кінця року
ФДМУ хоче виставити на приватизацію майже 200 державних активів до кінця року
До кінця 2023 року Фонд державного майна України виставить на аукціони малої приватизації в системі Prozorro. Продажі ще 188 об'єктів.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
«Приватизація сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та збільшенню податкових надходжень. Цей процес є ключовим для створення відкритої та інноваційної економіки України», — зазначив в.о. Голови ФДМУ Олександр Федоришин.
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Серед активів, які ФДМУ планує виставити на приватизаційні аукціони:
  • Зарубинський спиртзавод (балансова вартість 245,4 млн грн);
  • Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів (52,2 млн грн);
  • Бджільнянський спиртзавод (68,2 млн грн) тощо.
Орієнтовна балансова вартість 188 об'єктів — понад 1,36 млрд грн.
З початку 2023 року ФДМУ провів в Prozorro. Продажі 335 успішних аукціонів. В торгах взяли участь 1725 потенційних інвесторів (у середньому 5,15 учасника на аукціон). Загалом в поточному році до держбюджету надійшло майже 2,7 млрд грн від приватизації державних активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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