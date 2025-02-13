Фахівець пояснив, що в сучасних машинах заборонено ремонтувати самостійно — Finance.ua
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Фахівець пояснив, що в сучасних машинах заборонено ремонтувати самостійно

Технології&Авто
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Фахівець пояснив, що в сучасних машинах заборонено ремонтувати самостійно
Фахівець пояснив, що в сучасних машинах заборонено ремонтувати самостійно
У минуле пішли ті часи, коли конструктивні особливості автомобіля дозволяли власникам виконувати деякі ремонтні роботи самостійно. Сучасні машини стали помітно складнішими. Тепер на ТЗ є маса електроніки. Найчастіше саме через неї лізти в авто самостійно багато хто не наважується. Так, профільний фахівець в інтерв’ю порталу MMR.net.ua назвав системи, ремонт яких справді під забороною.
Насамперед треба поговорити про двигун. Ніхто не каже, що сам автоаматор не може обслуговувати агрегат. Навпаки, у цьому плані навіть сучасні двигуни анітрохи не змінилися. У них як треба було лити мастило за регламентом із супутньою заміною фільтрів, так і зараз мастило змінюється по пробігу, а на проміжних етапах контролюється його рівень. Однак, що стосується складніших маніпуляцій з ДВЗ, наприклад, заміни прокладки ГБЦ або регулювання клапанів, то все це вже краще довірити майстрам.
За аналогією з двигуном своїми руками не слід лізти в трансмісію, у тому числі й для її обслуговування. Мова в даному випадку не зачіпає класичну «механіку», адже вона з давніх-давен не зазнає серйозних змін. Тут варто виділити новомодні «роботи», варіатори та вдосконалені «автомати». До них без спеціальних знань, а також навичок краще взагалі не торкатися, інакше велика ймовірність зробити щось, що спричинить вихід КПП з ладу.
Як вже було сказано раніше, на сучасних автомобілях повно електроніки, і найчастіше при кожному ТО важливо проводити діагностичні заходи. Зараз у мережі можна легко купити універсальне обладнання для діагностики, але на практиці в цьому немає необхідності, оскільки розібратися без навчання навряд чи вийде. Таку роботу краще довірити хорошому електрику, інакше є ризик застосувати не ті налаштування або щось змінити, після чого ДВЗ зовсім перестане запускатися.
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За матеріалами:
mmr.ua
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