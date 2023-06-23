Фахівці канадської CAMECO допоможуть розвивати українську уранову галузь — Finance.ua

Фахівці канадської CAMECO допоможуть розвивати українську уранову галузь Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

Канадська компанія CAMECO направить своїх фахівців в Україну, аби ті долучилися до аналізу ситуації в урановій галузі і допомогли напрацювати рішення для її розвитку.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Міненерго , про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з президентом та головним виконавчим директором канадської компанії CAMECО Тімом Гітцелем.

«CAMECO готова бути нашим надійним партнером у розвитку урановидобувної галузі. Ми напрацьовуємо спільні заходи для інвестицій та модернізації уранової галузі, щоб посилити нашу присутність у Європі і витіснити росіян з цього сегменту ринку», — наголосив Галущенко.

Зазначається, що у контексті раніше досягнутих домовленостей між ДП «НАЕК «Енергоатом» та CAMECO сторони узгодили рішення про направлення до України групи канадських фахівців, які долучаться до аналізу ситуації в українській урановій галузі і допоможуть напрацювати рішення для її розвитку.

Як повідомлялося, у березні - квітні 2023 року між Енергоатомом та CAMECO було укладено низку договорів з метою забезпечення використання уранового оксидного концентрату, що видобувається в Україні, та постачання для потреб Енергоатома на період до 2035 року ядерних матеріалів — гексафториду природного урану (природний UF6) для подальшого його збагачення та виготовлення ядерного палива для АЕС України.

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