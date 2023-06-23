Фахівці канадської CAMECO допоможуть розвивати українську уранову галузь — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фахівці канадської CAMECO допоможуть розвивати українську уранову галузь

Казна та Політика
28
Канадська компанія CAMECO направить своїх фахівців в Україну, аби ті долучилися до аналізу ситуації в урановій галузі і допомогли напрацювати рішення для її розвитку.
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Міненерго, про це йшлося під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з президентом та головним виконавчим директором канадської компанії CAMECО Тімом Гітцелем.
«CAMECO готова бути нашим надійним партнером у розвитку урановидобувної галузі. Ми напрацьовуємо спільні заходи для інвестицій та модернізації уранової галузі, щоб посилити нашу присутність у Європі і витіснити росіян з цього сегменту ринку», — наголосив Галущенко.
Зазначається, що у контексті раніше досягнутих домовленостей між ДП «НАЕК «Енергоатом» та CAMECO сторони узгодили рішення про направлення до України групи канадських фахівців, які долучаться до аналізу ситуації в українській урановій галузі і допоможуть напрацювати рішення для її розвитку.
Як повідомлялося, у березні - квітні 2023 року між Енергоатомом та CAMECO було укладено низку договорів з метою забезпечення використання уранового оксидного концентрату, що видобувається в Україні, та постачання для потреб Енергоатома на період до 2035 року ядерних матеріалів — гексафториду природного урану (природний UF6) для подальшого його збагачення та виготовлення ядерного палива для АЕС України.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.