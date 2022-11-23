Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро — Finance.ua

Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро Сьогодні 21:37 — Фондовий ринок

Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

Влада Естонії спільно з Євросоюзом обговорює можливість використання замороженого російського майна на користь України, в республіці заморожені пов’язані з рф активи на десятки мільйонів євро.

«Розрахувати точну вартість заморожених активів практично неможливо. Зокрема, кошти заморожені у кредитних організаціях, фінансових установах, на банківських рахунках. Там йдеться приблизно про EUR11,7 млн. Другий пункт — кошти на заморожених рахунках передоплати у податково-митному департаменті. Там ми говоримо приблизно про 8,4 млн», — повідомила глава відділу міжнародних фінансових санкцій та запобігання фінансуванню тероризму Бюро даних щодо відмивання грошей Лаура Аус (Laura Aus) порталу ERR у середу.

За її словами, сума заморожених активів постійно змінюється. Наприклад, компанії можуть використовувати заморожені кошти для оплати витрат, необхідних для гарантування безпечного зберігання заморожених товарів, таких як хімікати. Ще складніше оцінити вартість активів підприємства разом, заявила Аус.

Зазначається, що податково-митний департамент Естонії провів понад 35 тис. перевірок у рамках контролю за дотриманням санкційного режиму, було виявлено майже 1,3 тис. порушень. Наприклад, порушення стосуються спроб вивезення до росії готівкових євро (заборонено Єврокомісією), дорогої електроніки тощо. Багато товарів повертаються, але багато залишається на зберіганні чи конфіскуються.

Рішення про використання заморожених російських активів не прийнято, але на Заході знову обговорюють, чи можна частину цих коштів використати для компенсації збитків Україні, завданих воєнними діями, пояснили виданню естонські експерти.

Начальник митного відділу податково-митного департаменту Ееріка Хелдна (Eerika Heldna) заявила, що такі рішення в будь-якому випадку Естонія ухвалюватиме спільно з іншими державами-членами ЄС, оскільки санкційна політика, яку проводить естонська держава, є частиною санкцій Євросоюзу.

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