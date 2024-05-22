Естонія виділила на гуманітарну допомогу Україні понад 600 тисяч євро — Finance.ua

Естонія виділила на гуманітарну допомогу Україні понад 600 тисяч євро Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Міністерство закордонних справ Естонії виділило на гуманітарну допомогу Україні 656 тисяч євро. Кошти спрямують на підтримку потреб освіти в прифронтових районах та тамтешніх дітей. Про це повідомляє Postimees.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва заявив про новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 20 млн євро.

Частину коштів, а саме 352 тисяч євро, планують спрямувати на діяльність некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найуразливіших регіонах України, поліпшення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.

Ще 303 тисячі євро буде виділено некомерційному об'єднанню Mondo, яке організовує літні табори післяшкільної освіти для школярів Запоріжжя та запропонує підтримку в галузі психічного здоров’я людям в Україні.

«Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх будинків. Наш обов’язок — всіляко підтримувати їх», — сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За даними МЗС Естонії, у 2024 році в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги близько 14,6 млн людей, а найгостріша потреба буде в прифронтових районах.

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