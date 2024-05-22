Естонія виділила на гуманітарну допомогу Україні понад 600 тисяч євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Естонія виділила на гуманітарну допомогу Україні понад 600 тисяч євро

Казна та Політика
31
Міністерство закордонних справ Естонії виділило на гуманітарну допомогу Україні 656 тисяч євро. Кошти спрямують на підтримку потреб освіти в прифронтових районах та тамтешніх дітей. Про це повідомляє Postimees.
Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва заявив про новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить 20 млн євро.
Частину коштів, а саме 352 тисяч євро, планують спрямувати на діяльність некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найуразливіших регіонах України, поліпшення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.
Ще 303 тисячі євро буде виділено некомерційному об'єднанню Mondo, яке організовує літні табори післяшкільної освіти для школярів Запоріжжя та запропонує підтримку в галузі психічного здоров’я людям в Україні.
«Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх будинків. Наш обов’язок — всіляко підтримувати їх», — сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
За даними МЗС Естонії, у 2024 році в Україні потребуватимуть гуманітарної допомоги близько 14,6 млн людей, а найгостріша потреба буде в прифронтових районах.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.