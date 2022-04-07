Естонія відмовиться від російського газу до кінця року — Finance.ua

«Члени уряду ухвалили рішення, що Естонія відмовиться від імпорту російського газу наприкінці цього року», — йдеться у повідомленні.
Можливості для прийому СПГ будуть створені восени. Зараз як тимчасове рішення пропонується оренда плавучого терміналу СПГ. Газопровід до терміналу буде побудований компаніями Elering та Alexela. Держава придбає частку в майбутній компанії, яка організує оренду терміналу.
«Метою уряду є те, щоб віддати пріоритет газу, отриманому із СПГ, при формуванні його запасів. Ми твердо очікуємо від продавців газу, що компанії також зроблять правильний моральний вибір», — зауважила прем’єер-міністр Кая Каллас.