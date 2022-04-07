Естонія відмовиться від російського газу до кінця року — Finance.ua

Естонія відмовиться від російського газу до кінця року

Вчора 19:32 — Енергетика

Уряд Естонії прийняв принципове рішення про відмову до кінця 2022 року від імпорту газу з Росії та створення в морському порту Палдіскі потужностей для прийому скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє прес-служба естонського уряду.

«Члени уряду ухвалили рішення, що Естонія відмовиться від імпорту російського газу наприкінці цього року», — йдеться у повідомленні.

Можливості для прийому СПГ будуть створені восени. Зараз як тимчасове рішення пропонується оренда плавучого терміналу СПГ. Газопровід до терміналу буде побудований компаніями Elering та Alexela. Держава придбає частку в майбутній компанії, яка організує оренду терміналу.

«Метою уряду є те, щоб віддати пріоритет газу, отриманому із СПГ, при формуванні його запасів. Ми твердо очікуємо від продавців газу, що компанії також зроблять правильний моральний вибір», — зауважила прем’єер-міністр Кая Каллас.

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