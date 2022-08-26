Естонія передала НБУ гроші, зароблені продажем присвячених Україні монет — Finance.ua

Естонія передала НБУ гроші, зароблені продажем присвячених Україні монет Вчора 09:45

Банк Естонії перерахував НБУ 354 117 євро, отриманих від продажу монет номіналом у 2 євро, присвячених Україні та свободі. Як повідомляє портал ERR , гроші було перераховано 24 серпня — у День Незалежності України.

Наразі придбано трохи більше 25 000 монетних карток з монетами за ціною 18 євро кожна. Найактивніше їх купують жителі Естонії, Німеччини, Литви, України, Франції, Фінляндії, Латвії, Іспанії, США, Словаччини та Італії. Продаж монетних карт триває, загалом їх виставили на продаж 40 000, тож у майбутньому естонці будуть робити нові перекази Україні.

Монетні картки, присвячені Україні, можна придбати у музейному магазині Банку Естонії та в електронному магазині Omniva. Дизайн монети розробляли учасниці конкурсу, організованого Естонською мистецькою академією. Усі вони біженки з України. Переміг ескіз Дар’ї Тітової: вона зобразила дівчину в традиційному українському вінку, що дбайливо тримає в руках маленьку пташку.

Економічна Правда За матеріалами:

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