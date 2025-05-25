Банки прискорили кредитування бізнесу та населення — Finance.ua

Банки прискорили кредитування бізнесу та населення
Приріст кредитного портфеля клієнтів прискорюється та відіграє ключову роль у підтримці активів банківського сектору протягом І кварталу. Водночас вкладення в цінні папери та депозитні сертифікати дещо знизилися. Банки залишаються стійкими завдяки запасу капіталу, а збереження прибутковості сприятиме подальшому нарощенню кредитного портфеля.
Про це йдеться в Огляді банківського сектору за І квартал 2025 року, повідомляє пресслужба регулятора.
Банки прискорили темпи кредитування бізнесу та надалі нарощують кредити населенню
Зазначається, що зростання чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу прискорилося до 9,5% до попереднього кварталу та до 28,4% у річному вимірі.
«Традиційно зростали обсяги кредитів аграріям, підприємствам оптової торгівлі, а також у сфері будівництва та машинобудування», — йдеться в повідомленні.
Водночас обсяг чистих гривневих кредитів фізособам також жваво зростав: 6,7% за квартал та 35,9% за рік.
Якість кредитного портфеля поліпшується
За даними НБУ, частка корпоративних позичальників, що зазнали дефолту за гривневими кредитами в I кварталі, знизилася до близько 3% - це ліпше, ніж середні показники до повномасштабного вторгнення.
Тим часом частка NPL скоротилася на 1,7 в. п. за квартал та на 7,5 в. п. за рік — до 28,6%.
Обсяг депозитів населення зростає
Згідно з повідомленням, обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках зріс на 0,5% за квартал та на 12,5% за рік.
«Строкові депозити фізосіб у гривні в І кварталі зростали швидше за поточні кошти, тож частка строкових коштів збільшилася до 34,3%. Рівень доларизації вкладів клієнтів знизився до 31,1% під впливом укріплення курсу гривні», — уточнили в Нацбанку.
Прибутковість банківської системи нормалізується
Так, за І квартал 2025 року банківський сектор отримав 40 млрд грн прибутку, 65,7% якого сформували державні банки.
Збитковими були 10 малих банків із сукупним збитком лише 0,4 млрд грн.
«Прибутковість банківської системи в цілому нормалізується, структура доходів наближається до довоєнної. Достатній прибуток підтримує капітал банків, даючи змогу не лише надалі виконувати регуляторні вимоги, а й нарощувати кредитування економіки», — додали в НБУ.
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