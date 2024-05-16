Енергогігант США готується до виходу з проєктів у Північному морі після 55 років роботи — Finance.ua

Енергогігант США готується до виходу з проєктів у Північному морі після 55 років роботи Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

Американська компанія Chevron заявила, що має намір розпочати продаж своїх нафтогазових активів у Північному морі Великобританії.

Про це пише агентство Reuters.

Рішення Chevron означатиме вихід американського енергетичного гіганта зі старіючого басейну покладів після більш ніж 55 років роботи в цьому регіоні.

Запланований продаж відбувається в той час, коли Chevron готується до придбання компанії-конкурента Hess за 53 мільярди доларів, що, як раніше повідомлялося, включатиме продаж активів по всьому світу на суму від 10 до 15 мільярдів доларів.

«Цей вихід стане останнім кроком у постійному відступі провідних нафтогазових компаній із занепадаючого британського басейну, який став піонером глибоководного видобутку в 1970-х роках, оскільки вони зосереджуються на нових активах по всьому світу», — пише агентство.

Активи Chevron включають 19,4% частку в нафтовому родовищі Clair на заході Шотландських островів, що експлуатується BP.

BP заявила, що розглядає можливість третього етапу розробки родовища, відомого як Clair South, яке є одним з найбільших нерозроблених родовищ у Північному морі.

Видобуток нафти і газу у Великобританії впав з пікового рівня близько 4,5 млн барелів нафти на день наприкінці 1990-х років до близько 1,2 млн барелів у 2023 році.

Економічна Правда За матеріалами:

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