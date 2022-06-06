«Енергоатом» за п'ять місяців 2022 року сплатив 11,3 млрд грн до держбюджету — Finance.ua

«Енергоатом» за п'ять місяців 2022 року сплатив 11,3 млрд грн до держбюджету

Вчора 14:33 — Енергетика

Стало відомо, що ДП «НАЕК «Енергоатом» за п’ять місяців 2022 року сплатило 11,3 млрд грн до держбюджету. Це у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Завдяки таким показникам „Енергоатом“ посів третє місце серед усіх платників податків в Україні, та отримав особливу подяку за фінансову підтримку України від Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків», — йдеться в повідомленні.

В пресслужбі нагадують, що попри воєнний стан, скорочення обсягів виробництва електроенергії та значну заборгованість перед компанією за поставлену електроенергію, «Енергоатом» продовжує стабільно виплачувати заробітну плату та інші соціальні внески, а також здійснювати всі видатки на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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