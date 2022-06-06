«Енергоатом» за п'ять місяців 2022 року сплатив 11,3 млрд грн до держбюджету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Енергоатом» за п'ять місяців 2022 року сплатив 11,3 млрд грн до держбюджету

Вчора 14:33Енергетика
526
Стало відомо, що ДП «НАЕК «Енергоатом» за п’ять місяців 2022 року сплатило 11,3 млрд грн до держбюджету. Це у два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Завдяки таким показникам „Енергоатом“ посів третє місце серед усіх платників податків в Україні, та отримав особливу подяку за фінансову підтримку України від Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків», — йдеться в повідомленні.
В пресслужбі нагадують, що попри воєнний стан, скорочення обсягів виробництва електроенергії та значну заборгованість перед компанією за поставлену електроенергію, «Енергоатом» продовжує стабільно виплачувати заробітну плату та інші соціальні внески, а також здійснювати всі видатки на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.