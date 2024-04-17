Енергоатом та Holtec International підписали угоду: в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів — Finance.ua

Енергоатом та Holtec International підписали угоду: в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів Сьогодні 11:34 — Енергетика

Енергоатом та Holtec International підписали угоду: в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів

В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів — Енергоатом та Holtec International підписали Угоду. Відповідний документ у присутності міністра енергетики Германа Галущенка в онлайн-режимі підписали в.о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін і президент та генеральний директор Holtec International Кріс Сінгх.

Угода передбачає створення в Україні потужностей для виробництва та виготовлення ядерних систем, конструкцій і компонентів для малих модульних реакторів, систем зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива, а також охоплює інші потреби застосування атомної енергії в Україні та інших країнах регіону.

«Дуже важливо, що саме у такий буремний час ми підписуємо цей документ, демонструючи ворогу свою стійкість та рішучість поглиблювати українсько-американське партнерство і розвивати майбутнє української енергетики за провідними технологіями.

Це важливий внесок у розвиток атомної галузі та економіки країни", — наголосив Герман Галущенко.

Петро Котін подякував Holtec за успішну багаторічну співпрацю. «Ця угода важлива не лише для Енергоатому, а й для всієї енергетичної галузі України та вітчизняної економіки. Це перший крок до посилення співпраці упродовж багатьох років. Створення в країні виробничих потужностей для атомної енергетики сприятиме не тільки зміцненню енергетичної безпеки країни, але й дозволить Україні стати світовим лідером у низці напрямів розвитку атомної енергетики», — зазначив він.

Кріс Сінгх своєю чергою закликав Конгрес США допомогти дружньому українському народу: «Підписанню цієї Угоди передував руйнівний удар росії минулого четверга по електростанції, яка постачає електроенергію Київській області.

Українська оборона, ослаблена бездіяльністю Конгресу щодо законопроєкту про фінансову допомогу постраждалій країні, не змогла зупинити більше третини безпілотників і ракет, які зруйнували електростанцію. Відновлення енергетичної інфраструктури країни має розпочатися зараз, щоб зупинити намагання путіна повністю знищити енергетичні потужності України", — переконаний президент та генеральний директор Holtec International.

Нагадаємо, що співпраця Holtec International та Енергоатому має вагомий практичний результат — в Україні побудовано та введене в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), що дає можливість заощаджувати близько 200 млн дол. США щороку.

Також це дозволило цілком відмовитись від вивезення відпрацьованого ядерного палива до росії. Окрім цього, у листопаді 2023 року під час візиту Германа Галущенка до Вашингтону НАЕК «Енергоатом» та компанія Holtec International домовилися про будівництво в Україні заводу з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США. Також Енергоатом та Holtec International підписали Угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів Holtec в Україні.

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