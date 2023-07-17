«Енергоатом» підключив до мережі ще один енергоблок-тисячник — Finance.ua
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«Енергоатом» підключив до мережі ще один енергоблок-тисячник

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НАЕК «Енергоатом» підключив до мережі ще один енергоблок потужністю 1000 мегават, таким чином завчасно завершивши плановий ремонт.
Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики в Facebook, ремонт був завершений на 3 дні раніше визначеного терміну. Проте, з міркувань безпеки компанія не називає, який саме енергоблок на українських АЕС був запущений.
«Загалом за минулу добу атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії. Генерація повністю покриває потреби споживачів», — йдеться у повідомленні. Зазначається, що наразі триває наймасштабніша за часи незалежності ремонтна кампанія в енергетиці, яка відбувається в межах підготовки до нового опалювального сезону.
Це дає можливість об'єднаній енергосистемі України «зміцнитись» додатковими 1000 МВт електроенергії, а отже зменшити вірогідність дефіциту енергоресурсу для споживачів.
У червні з ремонту на 20 днів раніше вже вийшов один із блоків-«тисячників» АЕС. Завчасний вихід з ремонту атомного блоку став особливо нагальним через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.
Через терористичні дії окупантів гідрогенерація сьогодні не працює на ту потужність, яку прогнозували. Тому підтримка з боку інших генерацій дуже важлива для стабільної роботи системи.
За матеріалами:
УНІАН
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