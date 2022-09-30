"Енергетична компанія України" розпочинає поставки електроенергії до Польщі — Finance.ua

"Енергетична компанія України" розпочинає поставки електроенергії до Польщі Вчора 13:32 — Енергетика

"Енергетична компанія України" розпочинає поставки електроенергії до Польщі

Акціонерне товариство «Енергетична компанія України» з 1 жовтня розпочне поставки електроенергії до Польщі, збільшивши цим самим частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%.

Як ідеться в повідомленні державного енерготрейдера, він отримав право експортувати електроенергію до сусідньої держави потужністю 110 МВт в результаті перемоги в денному аукціоні, який 29 вересня провів оператор системи передачі — НЕК «Укренерго».

«В результаті конкурентної боротьби державний енерготрейдер потіснив домінуючого приватного гравця і отримав право на поставку 50% запропонованого на аукціоні обсягу експорту», — сказано в ньому.

За словами генерального директора ЕКУ Віталія Бутенка, це подвійна перемога для держави, оскілько останніми роками державні компанії не експортували електроенергію до Польщі, і тепер держава знов буде заробляти там, де раніше заробляли лише приватні компанії.

По-друге, зазначив він, успішний вихід ЕКУ на ринок експорту електроенергії припинив домінування одного приватного гравця на цьому напрямі, що збільшиит доходи ще однієї державної компанії в особі «Укренерго».

Як вказують в ЕКУ, лише за один день «Укренерго» отримало майже 35% від всього, що заробило на польському напрямі за попередні п’ять місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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