"Енергетична компанія України" розпочинає поставки електроенергії до Польщі — Finance.ua

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"Енергетична компанія України" розпочинає поставки електроенергії до Польщі

Енергетика
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"Енергетична компанія України" розпочинає поставки електроенергії до Польщі
"Енергетична компанія України" розпочинає поставки електроенергії до Польщі
Акціонерне товариство «Енергетична компанія України» з 1 жовтня розпочне поставки електроенергії до Польщі, збільшивши цим самим частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%.
Як ідеться в повідомленні державного енерготрейдера, він отримав право експортувати електроенергію до сусідньої держави потужністю 110 МВт в результаті перемоги в денному аукціоні, який 29 вересня провів оператор системи передачі — НЕК «Укренерго».
«В результаті конкурентної боротьби державний енерготрейдер потіснив домінуючого приватного гравця і отримав право на поставку 50% запропонованого на аукціоні обсягу експорту», — сказано в ньому.
За словами генерального директора ЕКУ Віталія Бутенка, це подвійна перемога для держави, оскілько останніми роками державні компанії не експортували електроенергію до Польщі, і тепер держава знов буде заробляти там, де раніше заробляли лише приватні компанії.
По-друге, зазначив він, успішний вихід ЕКУ на ринок експорту електроенергії припинив домінування одного приватного гравця на цьому напрямі, що збільшиит доходи ще однієї державної компанії в особі «Укренерго».
Як вказують в ЕКУ, лише за один день «Укренерго» отримало майже 35% від всього, що заробило на польському напрямі за попередні п’ять місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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