Емірат ОАЕ запустить вільну зону для криптокомпаній — Finance.ua

Емірат ОАЕ запустить вільну зону для криптокомпаній Сьогодні 03:34 — Фінтех і Картки

Емірат ОАЕ запустить вільну зону для криптокомпаній

Рас-Аль-Хайма, один із семи еміратів Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), має намір відкрити вільну зону для компаній, що займаються цифровими і віртуальними активами.

RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO) буде «спеціально створеною вільною зоною для нерегульованої діяльності в секторі віртуальних активів, яка сприяє інноваціям». Приймання заявок відкриють у другому кварталі 2023 року.

Вільна зона буде призначена для постачальників послуг цифрових і віртуальних активів у нових технологіях, таких як метавсесвіт, блокчейн, службові токени, гаманці віртуальних активів, невзаємозамінні токени (NFT), децентралізовані автономні організації (DAO), децентралізовані застосунки (DApps) та інші підприємства, пов’язані з Web3.

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«Ми будуємо вільну зону для компаній майбутнього. Будучи першою у світі вільною зоною, призначеною виключно для компаній, що займаються цифровими і віртуальними активами, ми сподіваємося підтримати амбіції підприємців з усього світу», — сказав шейх Мохаммед бін Хумайд бін Абдулла Аль-Касімі, голова Міжнародного корпоративного центру RAK, оператора нової вільної зони.

Вільні зони, або зони вільної торгівлі в ОАЕ — це області, в яких підприємці володіють 100% свого бізнесу і мають свої власні податкові схеми та нормативно-правову базу, за винятком кримінального законодавства ОАЕ.

Нова вільна зона додається до більш ніж 40 міждисциплінарних вільних зон у країні, які залучили численні крипто-, блокчейн- і Web3-фірми, включно з Dubai Multi Commodities Center (DMCC), DIFC і ADGM.

ОАЕ зарекомендували себе як далекоглядний центр для криптофірм, які придивляються до юрисдикцій із більш дружніми правилами. У березні 2022 року Дубай оприлюднив свій закон про віртуальні активи разом з Управлінням з регулювання віртуальних активів, щоб захистити інвесторів і встановити стандарти для індустрії цифрових активів.

У вересні 2022 року Управління з регулювання фінансових послуг — регулятор ADGM — опублікувало керівні принципи свого підходу до регулювання та нагляду за новим класом активів і його постачальниками послуг.

cryptomisto За матеріалами:

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