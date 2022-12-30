Ембарго на російську нафту та повернення ПДВ: що буде з цінами на пальне в 2023 році — Finance.ua

Ембарго на російську нафту та повернення ПДВ: що буде з цінами на пальне в 2023 році Сьогодні 19:48 — Енергетика

Ембарго на російську нафту та повернення ПДВ: що буде з цінами на пальне в 2023 році

Ціна пального залишатиметься високою через повернення ПДВ, прогнозують в НБУ. Експерти з ринку енергетики також назвали ряд драйверів зростання ціни бензину та дизелю.

З 1 липня повернеться ПДВ на пальне у розмірі 20%, а акциз зросте до 213 євро та 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизельне пальне відповідно. Виняток буде лише, якщо пальне піде на потреби військовим, пише 24 канал.

НБУ зазначили, що пальне продовжить дорожчати у наступному році, хоча це й відбуватиметься повільнішими темпами — до 20%.

Геннадій Рябцев, член Експертної ради Міністерства енергетики, прогнозує, що драйверів зростання ціни пального у наступному році може бути декілька.

«Недосконалість логістичних ланцюжків і відсутність покладеної на трейдерів відповідальності. Відсутність у державі будь-яких засобів контролю й скорочення обсягів постачань нафтопродуктів на європейський ринок після запровадження ембарго, як 5 грудня, так і 5 лютого наступного року», — заявив він.

Директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн також зауважує, що внаслідок ембарго на російські нафтопродукти ціна пального може зрости.

«Я це не виключаю, тому, що це означає, Європі доведеться замістити десь 40% постачань свого дизельного палива. Це дуже багато, Європа — дуже великий ринок. Це десь в районі 3 мільйонів тонн на місяць. У нас (в Україні. — Ред.), мабуть, споживання буде десь 5 мільйонів тонн за рік. А тут 3 мільйони на місяць — дуже суттєві обсяги», — каже Куюн.

Як зросте ціна пального у 2023 році

Директор «А-95» вважає, що в Європі будуть намагатись замінити російські нафтопродукти й купуватимуть не в агресорки. Однак потрібно зауважувати той факт, що всі ці нові джерела постачання віддалені. Йдеться про Азію, Арабські країни. Також через це зросте й ціна, адже зросте вартість логістики.

«З Індії, наприклад, танкер іде три тижні, а з російського Приморська — три дні. Звичайно, що це інше транспортне плече, інші ціни й таке інше. Тому я не виключаю, що через цей ажіотаж і великий попит ціна може зростати до якогось періоду, доки ринок не знайде заміну цим ресурсам. А потім, коли це вийде на якісь стабільні рейки, я думаю, що ціна врівноважиться. Ця транспортна складова — вона велика, це буде дорожче, ніж з росії везти, але це не є якісь космічні цифри. Умовно кажучи, це буде дорожче на дві-три гривні за літр — це максимум», — прогнозує Куюн.

Тому не можна сказати, що це в рази чи в десятки відсотків подорожчання. Я не виключаю, що оці місяці до 5 лютого і лютий — вони будуть напружені, а напруга — це завжди висока ціна.

«Але знову таки, ми живемо в такий час, що ніхто нічого ствердно сказати не може. Дивіться, як всі очікували нафтового ембарго, можливо, це росіяни розганяли. „Все пропало, ціни злетять, нафти не буде, дефіцит“. І що? Тиждень — два ми прожили з цим, а ціни не те що не зросли, вони впали. Тому от як буде з продуктом, тут теж важко стверджувати. В принципі, по теорії, як воно має бути: зростання ціни, це підтягне вартість на світовому ринку», — додав експерт.

Довідка Finance.ua:

з 5 грудня діє ембарго на російську нафту та цінова стеля у 60 доларів за барель, яку запровадили країни G7, ЄС та Австралія;

такі санкції забороняють європейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн;

з 5 лютого наступного року ці ж обмеження стосуватимуться й російських нафтопродуктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.