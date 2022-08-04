Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть — Finance.ua
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Елітні квартири Промінвесту в Конча-Заспі продадуть

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж нерухомість Промінвестбанку в елітному передмісті Києва.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зокрема 9 та 11 серпня в системі Prozorro.Продажі відбудуться сім аукціонів, лотами на яких стануть квартири у таунхаусах та земельні ділянки в елітному передмісті Києва — смт. Козин, що в 20 хвилинах їзди від столиці. Активи на торги виставлять уперше.
Виставлені на продаж кількарівневі квартири (цокольний, перший, другий поверхи та мансарда) розташовані в таунхаусах, за адресою: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, провулок Молодіжний, будинок 3а. Крім квартири до складу кожного лоту входить присадибна земельна ділянка з цільовим призначенням — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Так, 9 серпня відбудеться аукціони з продажу чотирьох квартир, площею від 400 до 578 кв.м кожна. Початкова вартість квартири коливається у межах 3,5 млн грн. Загалом початкова вартість 4-х квартир становить 14,37 млн грн.
А вже на 11 серпня заплановано аукціони з продажу ще трьох квартир. Їхня стартова ціна коливається від 3,5 млн грн до 4,4 млн грн. Загальна вартість квартир становить 11,39 млн грн.
Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.
Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами Промінвестбанку.
Нагадаємо, наприкінці липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав продаж активів Промінвестбанку, що ліквідується. Першими лотами стали права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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