Елеватори додали до критичної інфраструктури України — Finance.ua
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Елеватори додали до критичної інфраструктури України

Казна та Політика
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Елеватори додали до критичної інфраструктури України
Елеватори додали до критичної інфраструктури України
Кабмін розширив перелік обєктів, які відносяться до критичної інфраструктури. Зокрема, у список додали елеватори. На засіданні у вівторок, 9 травня, Кабінет міністрів розширив Перелік секторів критичної інфраструктури.
«Внесли зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, затвердженого постановою КМУ від 09.10.2020 № 1109», — повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише usm.media.
Зокрема, до критичної інфраструктури у сфері «Харчова промисловість та агропромисловий комплекс» також віднесли експлуатацію елеваторів.
Згідно з постановою Кабміну, критична інфраструктура — це сукупність об'єктів інфраструктури держави, які є найбільш важливими для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення. Зокрема, йдеться про такі галузі, як транспорт, продовольство (сюди також входять порти України) тощо.
Як раніше повідомляв USM, агрокомпанія «Нібулон» планує побудувати новий елеватор, розрахований на одночасне зберігання 118,5 тисяч тонн зернових, на своїй філії «Бессарабська».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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