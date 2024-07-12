Електричний кросовер Ford Capri показали офіційно — Finance.ua

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Електричний кросовер Ford Capri показали офіційно

Технології&Авто
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Електричний кросовер Ford Capri показали офіційно
Електричний кросовер Ford Capri показали офіційно
Електричний кросовер Ford Capri створений на спільній платформі з Ford Explorer, який вже певний час продається в Європі. Обидва авто створені на платформі MEB від Volkswagen Group.
Судячи з профілю авто, електромобіль нагадує дещо підвищений седан. Ford має намір продавати електричний кросовер зі стандартними 19-дюймовими колесами, але також будуть доступні більші 20- і 21-дюймові варіанти.
Електричний кросовер Ford Capri показали офіційно
Базова версія матиме задньопривідну компоновку з одним електродвигуном потужністю 282 к.с. У нього достатньо потужності, аби розганятися від 0 до 100 км/год за 6,4 секунди. На авто встановлено літій-іонну нікель-марганцево-кобальтову акумуляторну батарею ємністю 77 кВт*год, яка забезпечує запас ходу на рівні 630 км.

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Електричний кросовер Ford Capri показали офіційно
Двомоторний варіант має сукупну потужність у 335 к.с. Завдяки додатковому електромотору, який встановлений на передній осі, час розгону до сотні скоротився до 5,3 секунди. Флагман також отримав більшу батарею на 79 кВт*год, яку можна заряджати зі швидкістю 185 кВт. Повністю заряджений двомоторний кросовер може проїхати до 593 км на одному заряді батареї.
Електричний кросовер Ford Capri показали офіційно
У салоні новинки від Ford розташувався 14,6-дюймовий сенсорний екран, який рухається вгору та вниз, відкриваючи «таємне» відділення для зберігання речей. Так само, як і Explorer, відроджений Capri буде збиратися в Кельні, Німеччина. Ціни на новинку починаються з 51 950 євро за версію із заднім приводом, що на 2450 євро дорожче за базовий Explorer.
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За матеріалами:
Autogeek
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