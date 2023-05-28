Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото) — Finance.ua

Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото) 28.05.2023, 02:20 — Технології&Авто

Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото)

Skoda представила розкішну модифікацію Laurin & Klement (L&K). Нова версія, названа на честь засновників чеської автомобільної компанії Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента, буде доступний з двома варіантами приводу — лише заднім або повним приводом.

В обох випадках автомобілі мають нову та вдосконалену систему трансмісії, тому загальна вихідна потужність автомобіля завжди становить 210 кВт.

Задньопривідний варіант Enyaq L&K 85 може розганятися до 100 км/год за 6,7 секунди, майже на дві секунди швидше, ніж поточний задньопривідний електромобіль. Він також пропонує покращений запас ходу в 570 кілометрів за циклом WLTP на одному заряді.

Повнопривідна версія Enyaq L&K 85x розганяється до 100 км/год за 6,6 секунди та має запас ходу 550 кілометрів за циклом WLTP на одній зарядці. Обидва автомобілі мають максимальну швидкість 180 км/год.

Škoda Enyaq L&K випускається у двох версіях кузова: купе та стандартній моделі Enyaq.

Збільшення діапазону пробігу досягнуто завдяки оптимізованому управлінню акумулятором із можливістю заряджати від 10% до 80% менш ніж за 30 хвилин. Крім того, Laurin & Klement має функцію попереднього підігріву батареї, яку отримають усі автомобілі сімейства Enyaq, починаючи з 2024 модельного року, а виробництво розпочнеться пізніше цього року.

Попередній нагрів може бути активований автоматично, наприклад, коли автомобіль прямує до зарядної станції відповідно до навігації, або водії можуть активувати його самостійно в бортовій системі автомобіля. Enyaq L&K також зазнав значних удосконалень із програмним забезпеченням ME4.0, яке, серед іншого, представляє новий інтерфейс користувача, що відповідає новій візуальній ідентичності бренду.

На додаток до цих оновлень, Enyaq L&K також отримав ряд естетичних змін і особливостей обладнання, які характерні для цієї версії. Автомобіль буде доступний, наприклад, з двома лініями дизайну салону. L&K Shell Design Selection має бежеву шкіряну оббивку салону, а L&K Black Design Selection — чорну. Передні сидіння мають ексклюзивний дизайн для версії L&K і оснащені функціями підігріву, вентиляції та масажу. Багатофункціональне кермо (з підігрівом) має логотип L&K і деталі в новому унікальному відтінку Dark Chrome.

Логотип L&K також можна знайти на передніх крилах, а віконні рами та щітки склоочисників хромовані. Хром також можна знайти на рамі передньої решітки автомобіля, яка має дизайн Crystal Face із підсвічуванням 131 світлодіодом у стандартній комплектації. Колеса моделей Enyaq L&K мають особливий дизайн і можуть мати діаметр 20 або 21 дюйм.

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