Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото) — Finance.ua
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Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото)

Технології&Авто
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Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото)
Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото)
Skoda представила розкішну модифікацію Laurin & Klement (L&K). Нова версія, названа на честь засновників чеської автомобільної компанії Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента, буде доступний з двома варіантами приводу — лише заднім або повним приводом.
В обох випадках автомобілі мають нову та вдосконалену систему трансмісії, тому загальна вихідна потужність автомобіля завжди становить 210 кВт.
Задньопривідний варіант Enyaq L&K 85 може розганятися до 100 км/год за 6,7 секунди, майже на дві секунди швидше, ніж поточний задньопривідний електромобіль. Він також пропонує покращений запас ходу в 570 кілометрів за циклом WLTP на одному заряді.
Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото)
Повнопривідна версія Enyaq L&K 85x розганяється до 100 км/год за 6,6 секунди та має запас ходу 550 кілометрів за циклом WLTP на одній зарядці. Обидва автомобілі мають максимальну швидкість 180 км/год.
Škoda Enyaq L&K випускається у двох версіях кузова: купе та стандартній моделі Enyaq.
Збільшення діапазону пробігу досягнуто завдяки оптимізованому управлінню акумулятором із можливістю заряджати від 10% до 80% менш ніж за 30 хвилин. Крім того, Laurin & Klement має функцію попереднього підігріву батареї, яку отримають усі автомобілі сімейства Enyaq, починаючи з 2024 модельного року, а виробництво розпочнеться пізніше цього року.
Електрична Škoda Enyaq отримала розкішну версію (фото)
Попередній нагрів може бути активований автоматично, наприклад, коли автомобіль прямує до зарядної станції відповідно до навігації, або водії можуть активувати його самостійно в бортовій системі автомобіля. Enyaq L&K також зазнав значних удосконалень із програмним забезпеченням ME4.0, яке, серед іншого, представляє новий інтерфейс користувача, що відповідає новій візуальній ідентичності бренду.
На додаток до цих оновлень, Enyaq L&K також отримав ряд естетичних змін і особливостей обладнання, які характерні для цієї версії. Автомобіль буде доступний, наприклад, з двома лініями дизайну салону. L&K Shell Design Selection має бежеву шкіряну оббивку салону, а L&K Black Design Selection — чорну. Передні сидіння мають ексклюзивний дизайн для версії L&K і оснащені функціями підігріву, вентиляції та масажу. Багатофункціональне кермо (з підігрівом) має логотип L&K і деталі в новому унікальному відтінку Dark Chrome.
Логотип L&K також можна знайти на передніх крилах, а віконні рами та щітки склоочисників хромовані. Хром також можна знайти на рамі передньої решітки автомобіля, яка має дизайн Crystal Face із підсвічуванням 131 світлодіодом у стандартній комплектації. Колеса моделей Enyaq L&K мають особливий дизайн і можуть мати діаметр 20 або 21 дюйм.
За матеріалами:
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