Електрична Hyundai Creta EV засвітилася на тестах (Фото) — Finance.ua
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Електрична Hyundai Creta EV засвітилася на тестах (Фото)

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Електрична Hyundai Creta EV засвітилася на тестах (Фото)
Електрична Hyundai Creta EV засвітилася на тестах (Фото)
Hyundai готується представити електричну версію популярного кросовера Creta, офіційний дебют якої відбудеться 17 січня 2025 року на автосалоні в Делі. Тестові випробування автомобіля вже тривають в Індії, а останні шпигунські фото підтверджують, що мова йде про фінальну версію прототипу.
Зовні Creta EV зберігає схожість із моделями на ДВЗ, однак в інтер’єрі та технічній частині очікуються суттєві зміни. Головною відмінністю стане нове 3-спицеве кермо, яке замінить плоске кермо, характерне для бензинової та дизельної версій. Селектор трансмісії буде інтегрований під кермом, як у моделі Ioniq 5, а сидіння прикрасять емблемою «CRETA Electric».
Очікується, що Creta EV буде оснащена батареєю ємністю 45 кВт·год, яка забезпечуватиме запас ходу до 450 км. Електромотор потужністю 138 к.с. і 255 Нм крутного моменту гарантуватиме комфортну їзду.
За матеріалами:
mmr.ua
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