Електрична Hyundai Creta EV засвітилася на тестах (Фото) — Finance.ua

Електрична Hyundai Creta EV засвітилася на тестах (Фото) Сьогодні 05:27

Електрична Hyundai Creta EV засвітилася на тестах (Фото)

Hyundai готується представити електричну версію популярного кросовера Creta, офіційний дебют якої відбудеться 17 січня 2025 року на автосалоні в Делі. Тестові випробування автомобіля вже тривають в Індії, а останні шпигунські фото підтверджують, що мова йде про фінальну версію прототипу.

Зовні Creta EV зберігає схожість із моделями на ДВЗ, однак в інтер’єрі та технічній частині очікуються суттєві зміни. Головною відмінністю стане нове 3-спицеве кермо, яке замінить плоске кермо, характерне для бензинової та дизельної версій. Селектор трансмісії буде інтегрований під кермом, як у моделі Ioniq 5, а сидіння прикрасять емблемою «CRETA Electric».

Очікується, що Creta EV буде оснащена батареєю ємністю 45 кВт·год, яка забезпечуватиме запас ходу до 450 км. Електромотор потужністю 138 к.с. і 255 Нм крутного моменту гарантуватиме комфортну їзду.

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