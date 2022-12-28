Електронні ключі від нових BMW можна передавати з одного смартфона на інший — Finance.ua

Електронні ключі від нових BMW можна передавати з одного смартфона на інший Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Електронні ключі від нових BMW можна передавати з одного смартфона на інший

BMW Group анонсувала чергове оновлення фірмової опції BMW Digital Key, яка дозволяє перетворити пристрої на операційних системах iOS та Android на своєрідний електронний ключ для автомобілів німецької марки. До того ж тепер обмінюватися ключами зможуть власники смартфонів на різних платформах.

BMW спільно з Apple, Google та Samsung під егідою Car Connectivity Consortium підготувала нову версію BMW Digital Key, яка зрівняла у можливостях власників iPhone та різноманітних смартфонів на Android. Якщо раніше цифровий ключ можна було надсилати лише через ексклюзивний для iOS сервіс iMessage, тепер таких можливостей побільшало.

Тепер ключ можна надсилати електронною поштою, через SMS або будь-яку іншу службу обміну текстовими повідомленнями, наприклад, Telegram. Одержувачу не потрібна ні спеціальна програма, ні BMW ID. Щоб додати цифровий ключ до свого гаманця на смартфоні, вони просто натискають на посилання. Якщо власник і одержувач стоять поруч, ключ також можна передати через Apple AirDrop або Android Nearby Share.

У деяких ситуаціях з міркувань безпеки може знадобитися в автомобілі ввести код активації, який відправник в ідеалі повідомив би одержувачу іншим каналом. Щойно цифровий ключ прийшов на iPhone, одержувач може так само легко додати його на Apple Watch і використовувати обидва аксесуари для доступу до автомобіля. Щоправда, є нюанс — поки що міжплатформний обмін BMW Digital Key доступний лише для сумісних iPhone та смартфонів Google. Підтримка смартфонів від Samsung буде додана до сервісу пізніше.

Телеканал 24 За матеріалами:

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