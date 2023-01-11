Електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився їздити боком та розвертатися на місці (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився їздити боком та розвертатися на місці (відео)

Технології&Авто
25
Електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився їздити боком та розвертатися на місці (відео)
Електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився їздити боком та розвертатися на місці (відео)
Підрозділ Hyundai Mobis, який займається виробництвом запасних частин та технологій автономного керування корейським брендом, представив інноваційний модуль e-Corner, що дозволяє істотно збільшити маневреність авто. Про це повідомили на сайті InsideEVs.
Модуль e-Corner представили на виставці CES 2023 у Лас-Вегасі. Він складається з електромотора і демпфера, а також систем гальмування і рульового управління за допомогою електроніки.
За допомогою нової технології електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився повертати колеса на 90 градусів. Він здатний розвертатися на місці та їздити по діагоналі. Є і «режим краба», який дозволяє автомобілю їздити боком.
Автомобіль також може рухатися як вилочний навантажувач. Для цього передні колеса блокуються, а задні повертаються на 45 градусів.
У Hyundai Mobis не розповіли подробиць про свій модуль e-Corner. Вони зазначили, що ця технологія може стати доступною для багатьох моделей вже в найближчі кілька років.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.