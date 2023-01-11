Електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився їздити боком та розвертатися на місці (відео) — Finance.ua

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився їздити боком та розвертатися на місці (відео) Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився їздити боком та розвертатися на місці (відео)

Підрозділ Hyundai Mobis, який займається виробництвом запасних частин та технологій автономного керування корейським брендом, представив інноваційний модуль e-Corner, що дозволяє істотно збільшити маневреність авто. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Модуль e-Corner представили на виставці CES 2023 у Лас-Вегасі. Він складається з електромотора і демпфера, а також систем гальмування і рульового управління за допомогою електроніки.

За допомогою нової технології електромобіль Hyundai Ioniq 5 навчився повертати колеса на 90 градусів. Він здатний розвертатися на місці та їздити по діагоналі. Є і «режим краба», який дозволяє автомобілю їздити боком.

Автомобіль також може рухатися як вилочний навантажувач. Для цього передні колеса блокуються, а задні повертаються на 45 градусів.

У Hyundai Mobis не розповіли подробиць про свій модуль e-Corner. Вони зазначили, що ця технологія може стати доступною для багатьох моделей вже в найближчі кілька років.

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